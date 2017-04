En 2017 Digital Nova fête ses 10 ans même si le groupe a eu du mal à se stabiliser et ne l'est réellement que depuis 2013 et l'arrivée de Jean-Baptiste à la guitare (et aux samples). Il rejoignait l'équipe marseillaise deux ans après Stéphanie (batterie) et donc les deux "vieux" membres des premiers jours que sont Mathieu à la basse et François au chant. Les deux seuls à avoir vécu la première expérience discographique qu'était l'EP Oxygene en 2010. Le groupe a ensuite auto-produit un premier album (Alpha omega) en 2013 et a pu enchaîné les dates (surtout dans le Sud) croisant depuis la route des grands frères qu'ils écoutaient étant ados comme AqME, Tagada Jones ou Mass Hysteria. Signé sur le micro-label indépendant Not For Fashion People Records (NFFP Reccords pour les intimes), le quatuor enregistre Orphelins avec Thomas Tibéri (guitariste de Really Addictive Sound) et le présente à la face du monde numérique fin 2016.

Oli