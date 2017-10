Du métal au chant souvent clair en français avec des refrains qui accrochent et des samples, oui, Digital Nova a de nombreux points communs avec Mass Hysteria, mais si on excepte cette ambiance générale et le titre "Un homme parmi les siens" dont la rythmique vocale rappelle celle de Mouss, le combo n'est clairement pas qu'une copie des furieux. Leur son a tout d'abord une approche plus "rock", si les rythmes sont percutants, la basse possède quelques belles rondeurs et certaines distorsions restent assez "douces". Au contraire, côté chant, François n'hésite pas à passer en mode gueulante quitte à perdre en facilité de compréhension des textes, ces passages hurlés s'opposent à des parties bien plus éthérées, posées et Digital Nova réussit parfaitement à mixer toutes ces atmosphères ("Sous les cris", "Immortels"...). Côté paroles, on a le droit à des scènes de vie, des réflexions, les éléments sont très personnels et pour certains assez touchants, on est assez loin des refrains "slogans" des hystériques même si certaines phrases pourraient coller à l'univers MH (On ne récolte pas le bonheur même si on le sème. On ne vend pas nos rêves, on les possède), on se rapproche davantage des écrits de Reuno et Lofofora.



Élève attentif de la scène française qui a émergée dans les années 90, Digital Nova parvient à assembler ces différentes influences pour créer son propre monde, vu la vigueur de cette famille, ils ne sont pas Orphelins et risquent bien de fédérer un large public autour de leur musique. Ce ne sera que mérité vu la qualité de cet album.

Oli