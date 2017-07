L'entité Detoxed a vu le jour en 2009 mais une partie du travail effectué avant 2015 (comme l'EP It was written in blood) a du être recommencée suite à un bouleversement de line-up : Laurent (leur chanteur mais aussi celui de Hord à l'époque) quittant l'aventure. C'est leur guitariste David qui a hérité du micro et si on le sent pas très à l'aise sur le growl, il a toutes les qualités pour assurer ce chant énervé qui sied si bien au thrash. Le son est très propre, si ce n'est ce chant growlé très assourdi qui ne ressort pas autant que l'autre et semble du même coup brouillon, et met en valeur les qualités techniques des Montpelliérains qui maîtrisent leurs instruments et les indémodables codes du genre. C'est d'ailleurs devenu ma critique rituelle, certes le groupe fait bien son truc (voire très bien sur "Human drift" ou "Destroyed lands") mais il n'apporte pas grand chose de plus, la seule vraie originalité, on la trouve dans le soin apporté au visuel, c'est en partie grâce à cela qu'ils sortent un peu du lot (pitié, les autres, arrêtez avec votre inspiration venue des années 80). A surveiller tout de même...

Oli