Seizure and desist Idiopathic Obedience school Shillelagh Bela Lugosi's dead (Reprise de Bauhaus ) Divine filth Grave slave The future has been cancelled Gag reflex Church of the motherfuckers

Quel crédit accorder à Dead Cross ? Faut-il s'exciter sur ce nouveau projet réunissant Dave Lombardo et Mike Patton ? L'alchimie entre les deux métalleux avait éclaté au grand jour lors des concerts de Fantômas, ici, le projet est celui de l'ancien batteur de Slayer (entre autres) et l'ancien chanteur de Faith No More (entre autres) ne l'a rejoint qu'après le départ de Gabe Serbian (the Locust, Retox). Mike a réécrit des textes et a posé sa voix sur des instrus élaborés sans lui, le groupe tourne ensemble cet été mais ensuite ? Ses membres ayant tellement de projets sur le feu qu'il est peu évident de parier sur un avenir. Ça gâche un peu le plaisir d'écouter les rythmes fous de Lombardo et ce qu'ont réussi à faire le bassiste et le guitariste de Retox pour le suivre, que Patton s'intègre aussi aisément dans la démence ambiante semble par contre assez normal. Certains titres sont gravement barrés ("The future has been cancelled", "Church of the motherfuckers") et seuls les techniciens y trouveront un intérêt, pour le reste, c'est une sorte de grind-punk-core que seuls ces mecs-là peuvent se permettre. Ça défoule, ça épate, ça surprend, ça pose question mais au final, ça ne touche pas autant que Fantômas...

Oli