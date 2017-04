Le souci avec A Day To Remember, c'est qu'on ne sait toujours pas à quoi ressemble le groupe... Tiraillé entre des compositions métal (tendance nu-métal quand on écoute "Exposed"), metalcore ("Bad vibrations") et pop punk ("We got this"), les Floridiens n'ont toujours pas choisi leur voie et décontenancent pas mal l'auditeur par quelques fautes de goût sur des mélodies beaucoup trop gentillettes pour être honnêtes ("Paranoia", "Same about you" ou l'imbuvable "Forgive and forget"). Il y a pourtant un certain savoir-faire, un gros son (signé Bill Stevenson des Descendents et Jason Livermore, un cador qui a bossé pour Berri Txarrak, Rise Against, NoFx...), des arrangements soignés qui passent assez bien et quelques bonnes idées (davantage quand ça bourrine mais même quand le tempo ralentit comme sur "Reassemble"). S'il ne donnait que dans le metalcore ou que dans le pop-punk, A Day To Remember perdrait peut-être de sa singularité mais en gagnant en homogénéité (au moins le temps d'un album), on pourrait plus facilement s'immerger dans leurs morceaux sans être parasité par un truc pas forcément plaisant toutes les 4-5 minutes.

Oli