Still (Paris most nothing) Let go Like us You belong to me One night in any city

Il faut battre le fer quand il est chaud, cet adage, les Cowards l'appliquent à la lettre et ne laissent pas refroidir nos oreilles, leur Rise to infamy à peine digéré, les revoilà déjà à saccager nos pavillons avec un EP dans la droite lignée de leurs précédentes sorties. Noires, brutales, chaotiques, abruptes, sauvages, les trois compositions des Parisiens filent la nausée tant elles nous emmènent avec elles dans les tréfonds de la noirceur de l'âme. Ca hurle, ça bastonne, ça plombe et ça cisaille, c'est du Cowards de chez Cowards, là-dessus pas de surprise. Là où on en a plus, c'est sur les deux derniers titres qui sont deux covers. Tube tout doux de The Police, "Every breath you take" devient la méconnaissable bande son proto-black metal d'un film d'horreur. Même son de glas pour "One night in any city", titre écrit par The Horrorist (un DJ et producteur américain), une promenade glaciale en spoken word, pas si éloignée que ça de l'originale avec en fil conducteur une basse énorme et une voix qui se joue de la stéréo pour nous perdre... Tout un programme...

Oli