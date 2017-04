Jeune combo (formé en 2014), Cover Your Tracks a profité de l'expérience de ses membres dans différents groupes pour brûler les étapes et sortir un premier album chez Epitaph, le quintet georgien (de l'état des Etats-Unis) n'a donc pas perdu de temps pour séduire son monde. Officiant dans un métalcore parfois très mielleux, on est souvent en proie à un sentiment étrange, comme si une efficacité aussi redoutable et des mélodies aussi simples n'étaient pas tout à fait rock n' roll. Un peu comme si tu t'excitais sur Victoria Silvstedt avant de comprendre qu'elle n'a finalement rien de vrai et que la personne et le personnage sont deux entités vraiment différentes, ainsi Cover Your Tracks est assez bandant mais le doute m'habite quant à l'honnêteté de leur démarche. Belle voix, riffs mordants, son de grande classe, arrangements délicats, punch indéniable et envie d'en découdre violemment font que ce Fever dream apparaît dans nos pages mais si le groupe persiste dans trop de facilité ou abuse de ses cajoleries un poil putassières ("Striking matches" !), pas sûr qu'on en reparle.

Oli