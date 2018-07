L'équipe qui forme Coilguns n'est jamais à court d'idées, depuis Cummuters, le combo n'a certes que sorti un split avec Abraham en son nom (2014) et préparé la réédition de ses premiers EPs (qui coïncide avec la sortie de cet opus) mais la liste des disques enregistrés avec d'autres formations est longue, pour les trois qui œuvrent avec The Ocean en général et en particulier pour Louis Jucker qui déborde de projets plus ou moins solos et plus ou moins fous. Bref, c'est avec plaisir qu'on les retrouve dans les bacs via Hummus Records (Closet Disco Queen, Ølten, Impure Wilhelmina...) avec un disque fait maison et masterisé (le vinyle tout au moins) par Magnus Lindberg (Cult of Luna pour ne citer que son groupe et gagner du temps).



Sur l'artwork, on a une jolie collection de couteaux (et pas de flingues...) qui annonce la couleur, ce sera noir et ça va trancher dans le vif. Post Hard Core, black, grind, Coilguns n'est toujours pas identifiable mais enchaîne les riffs lourds et sombres, matraque les oreilles, use des effets les plus saturés et explose le spectre sonore. Si les prises de son "maison" donnent davantage de lourdeur aux guitares, elles assèchent un peu la batterie qui semble cogner à l'écart des autres, c'est un choix particulier qui a le don de mettre encore plus mal à l'aise l'auditeur qui cherche à pénétrer au cœur de cette musique démoniaque.



Mêlant sans retenues influences rock, punk, métal, math, noise et foutraque, Millennials offre à chaque plage une nouvelle facette de Coilguns qui n'existe finalement que par le mélange de toutes ces influences avec la ferme intention de nous caresser l'esprit avec le papier émeri le plus abrasif qui soit. Car si les tempos et les effets (notamment ceux du chant) varient énormément, l'aspect corrosif de la musique des Suisses est lui omniprésent. Mieux vaut donc être averti et bien accroché au moment de lâcher la bête parce qu'en terme de rodéo musical, autant mental que métal, les Coilguns se posent là, profitant de ce projet pour faire exploser toutes les barrières que pourrait imposer The Ocean.

Oli