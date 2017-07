Code Orange offre un profil assez atypique sur la scène métal, clairement HxC à leurs débuts (ils avaient encore un Kids en plus dans leur nom), les natifs de Pittsburgh brouillent de plus en plus les pistes et leurs sons. Ce troisième opus intitulé Forever peut être qualifié de post punk hardcore tant il est sombre, peu linéaire et envoûtant. Armés d'un son méga lourd et granuleux (encore signé Kurt Ballou, guitariste de Converge mais aussi producteur pour The Dillinger Escape Plan , Russian Circles, Torche...), les titres sont assez expéditifs mais ne rechignent pas à poser des ambiances aux tempos plus lents quitte à exploser tous les codes du genre et à amener le chaos le plus total dans des compositions qui auraient pu "simplement" être métalliques et sombres ("Kill the creator"). La certaine douceur apporté par le chant de Reba Meyers ("Bleeding in the blur", "Dream2") donnent encore plus de contrastes et de variétés à l'ensemble. Impossible de sortir indemne de ce Forever qui passe à la moulinette notre esprit et qui promet bien pire pour notre corps lors des concerts. Code Orange frappe donc fort et dans tous les sens, tu es prévenu, ça va saigner.

Oli