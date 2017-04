Tu peux désormais dire que tu kiffes Casey sans écouter du rap engagé car un groupe du Sud du Pays de Galles porte ce nom et vient de sortir un premier album ébouriffant chez Hassle Records, un label qui ne signe pas à tour de bras mais qui a clairement le nez creux (Lonely The Brave, Frnkiero And The Cellabration...). Au menu, un HardCore hurlé/mélodieux posé sur une musique débridée/apaisée, on peut ressortir l'adjectif "emo" qui collait si bien à une époque à de nombreux combos britanniques (dans la lignée de Funeral For A Friend -eux aussi Gallois-, Fony ou The Blueprint). Ca défouraille, ça se calme, ça remet une mandale et ça panse de nouveau la blessure, Casey tiraille nos oreilles, joue avec les sentiments tant par le chant (excellent quelque soit le registre) qu'avec des instruments capables d'écrire des plans d'une zénitude post-rock avant de tout faire valser (tu l'auras compris, les gars ne tiennent pas en place). Aujourd'hui, peu de groupes sont aussi bons dans ce style, et si Michael McGough (Being As An Ocean) a choisi d'adouber Casey en participant à "Ceremony", ce n'est pas pour rien...

Oli