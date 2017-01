La Slovénie nous envoie régulièrement des petites pépites (Elodea, Inmate...), histoire qu'on évite de penser qu'elle n'existe musicalement qu'à travers l'Eurovision (et encore). 2016, c'est l'année de The Canyon Observer, un quintet formé en 2011 et qui délivre un premier album à la croisée du post hardcore et du black metal, comprendre des plages instrumentales lumineuses qui croisent le fer avec des passages ultra ténébreux et gutturaux. En 4 titres mais une trentaine de minutes haletantes, le combo impose ses idées dans un univers qui n'est pas sans rappeler ceux d'Omega Massif ou AmenRa. Loin des schémas classiques, quelques touches progressives (le chant de "Lost in silence") proches du chamanisme s'ajoutent au tableau pour le complexifier davantage et nous rendre encore plus dépendant de ce qu'ils amènent ensuite (même si pour cet exemple, les hurlements sont moins réussis). Quand The Canyon Observer décide de tout exploser et de faire pleuvoir les coups (la dantesque intro de "All of her, mine"), mieux vaut se planquer car ça envoie dans tous les sens. Et l'accalmie qui suit n'a pour but que de nous faire baisser les défenses avant de nous achever. Magistral.

Oli