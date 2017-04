Cancel The Apocalypse, c'est un projet improbable qui réunit une batterie, un guitariste classique, une violoncelliste et Milka au chant (Psykup, My Own Private Alaska, Agora Fidelio...). Le résultat est un album assez étrange, fortement marqué par la voix avec des passages calmes et qu'on peut qualifier d'expérimentaux et d'autres complètement emportés par la furie d'un quatuor qui se lâche. Entre les deux extrêmes, on passe par de nombreuses étapes avec des chevauchées acoustiques et des montées en puissance contrôlées. L'ensemble sonne un peu comme du Psykup qui se serait aventuré encore plus loin avec des instruments classiques et plaira donc à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. La volonté de construire quelque chose de neuf passe aussi par les textes de Matthieu, pacifiste, admirateur de l'innocence, volontaire et certainement rêveur, il démontre en sortant Our own democracy qu'on peut imaginer des choses qui semblent folles et en faire des réalités.

Oli