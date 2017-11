Juin 2017, AVerySadStory est en studio pour enregistrer de nouvelles compos et moi, j'écris sur leur album Tools of death sorti il y a déjà deux ans... Passés entre les mailles du filet de la promo à l'époque, le digipak est arrivé entre nos mains au moment opportun pour remettre un coup de projo sur les Lorrains qui n'ont rien perdu depuis Deep black thoughts. Sludge et stoner à souhait, le groupe a parfaitement réglé ses saturations pour plomber des riffs lancinants et déchirer le haut de l'atmosphère par des éclairs plus scintillants, avec quelques passages moins gras pour marquer les dynamiques. Plutôt que la chevrotine, les armes de prédilection de ces bûcherons sont davantage la masse et la hache, une pour assommer, l'autre pour trancher. Et on en redemande. Seul petit bémol, c'est la relative monotonie du chant, il semble un peu forcé comme s'il fallait ressembler à tout prix aux chefs de file du registre (Down essentiellement). A côté de ce léger grief, il faut applaudir la prestation de l'ensemble des zicos qui sur les dix titres (très étirés, l'album fait plus d'une heure) réussissent à varier leur jeu tout en restant ultra performant en termes de sensations provoquées.

Oli