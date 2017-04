And Then She Came n'est autre que le retour aux affaires de Krypteria, le groupe d'Aix-La-Chapelle avait lâché l'affaire en 2012 pour que sa chanteuse puisse pouponner, ses trois comparses avaient plus ou moins continué la musique sans elle et voilà qu'elle est revenue aux affaires. Moins power, moins estampillable gothique, le groupe a modernisé le son et l'approche de ses compositions pour désormais donner dans un rock métal assez dynamique. La demoiselle n'en fait pas trop (et gère très bien les petits passages gutturaux), les petites touches d'électronique sont bien placées, quelques coquetteries forgent l'identité, voilà de quoi passer au-dessus de la banalité de certains plans. Si c'est plus intéressant que Within Temptation, ça l'est moins qu'un Lacuna Coil en forme mais dans ce registre, c'est assez rare d'être satisfait. Ne faisons donc pas la fine bouche et profitons simplement de ces mélodies musclées (en anglais mais avec un assez fun "Public enemy #1" dans différentes langues).

Oli