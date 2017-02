Hardcore chaotique noisy et nauséeux, voilà, tu sais de quoi il retourne. Next. Ou tu veux en savoir plus dans ce "En bref" mais moins "en bref" ? Le métal chaotique éraillé a le vent en poupe, Amaury Sauvé également, autant que le vinyle, Absded a donc du goût et nous en fait profiter. Enfin presque parce qu'ils semblent apprécier la moustache (non, ce n'est pas une coquille) de "Som Telleck" (je t'avais dit que ce n'était pas une coquille). Les gars avaient déjà montré leur potentiel sur un live et un album, les voilà qui repassent par un EP, d'abord sorti digitalement pour tout déchirer. Surtout leur pochette. A peine 3 ans d'existence et ils mettent la guerre comme il se doit mais sans lancer de pierres ("Gaza") ni recevoir de prix Nobel (Obama). Si tu penses que cet article n'est pas construit et difficilement compréhensible puisque tu n'as pas tout compris ("Miss Understood"), c'est que tu n'as pas écouté Nukem. CQFD. Mes mots étant en résonance avec les leurs, il n'y a de sens que dans la simultanéité des énergies contraires. Ou alors il faut se laisser porter.

Oli