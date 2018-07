Contrairement aux deux autres albums de Tantrum, Twisted in anguish n'avait jamais vu le jour en vinyle. Cet oubli est en cours de réparation puisqu'une souscription est ouverte, via Head Records (Morse, Mudweiser, Pneu, ...), pour recevoir l'objet à parution en septembre. Pour l'anecdote, c'est David Weber (Lofofora, Trank, Sexypop, ...) du Studio des Forces Motrices, déjà aux manettes en 1997 pour la sortie du CD, qui a remasterisé le disque.

