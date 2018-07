Après 1 EP, 1 split, 3 albums et des dizaines de concerts depuis 2009, The Decline! ne soufflera pas sa dixième bougie puisque le groupe stoppera ses activités cet automne. L'ultime rendez-vous scénique est fixé au 15 septembre à l'Antipode de Rennes (Ille-et-Vilaine) en compagnie de Not Scientists, Shut Up! Twist Again! et Justin(e).