Le festival Levitation France, qui se déroulera du 21 au 22 septembre au Quai (Angers), continue de dévoiler sa prog'. Les nouveaux noms sont Laetitia Sadier Source Ensemble, Radar Men From The Moon, Oktober Lieber, Wild Fox, Spelterini. Les têtes d'affiches annoncées sont The Brian Jonestown Massacre, The Soft Moon, Spiritualized, JC Satan et Flavien Berger. + d'infos en cliquant sur le lien ci-dessous.

[ levitation-france.com: Site officiel ]