Deux ans après la sortie en CD et LP de son premier album (disponible en écoute sur Bandcamp), Sheriff Mouloud y el Zorro Loco annonce la parution de son successeur en novembre prochain. De plus, le duo assurera plusieurs dates dont une tournée aux Pays-Bas à partir de mi-juillet. Plus d'infos ci-après.

