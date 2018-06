Récemment, nous sommes tombés sur le premier album d'Halo Maud, Je suis une île, sorti le 25 mai sur Heavenly Recordings (Mark Lanegan, King Gizzard & The Lizard Wizard, Baxter Dury). Cette pop fragile à la voix angélique est à découvrir à la suite via deux clips ("Du pouvoir/power" et "Wherever"). Maud sera le 20 juillet au MIDI Festival (Hyères), le 7 septembre au Coconut Music Festival (Saintes) ainsi que le 20 novembre à la Maroquinerie (Paris). [plus d'infos]