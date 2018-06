La Ferme Électrique approche à grands pas. Du 6 au 7 juillet, à la Ferme du Plateau de Tournan-en-Brie, aux portes de Paris, pas mal de groupes viendront jouer dont Sister Iodine, 10Lec6, USA Nails, Francky Goes to Pointe à Pitre, The Monochrome Set, White Heat ou encore The Experimental Tropic Blues Band. Si tu es libre ce week-end sur Paris, tu sais ce qu'il te reste à faire.

[ la-ferme-electrique.fr: Site officiel ]