Megadeth était au Hellfest dimanche. Le groupe a été introduit sur scène par Kristian Nairn, l'acteur jouant le rôle d'Hodor dans la série Game Of Thrones. Il a par ailleurs jammé en backstage avec le groupe et forcément, c'est sur les réseaux sociaux.

[ Jam session Hellfest Hodor vs Megadeth: Instagram ]