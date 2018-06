Alors que certains fans reprochent au Hellfest l'absence d'annonce de sa prog' en amont de l'ouverture de sa billetterie, l'organisation a clôturé son édition 2018 en dévoilant d'ores et déjà cinq groupes pour 2019. Slayer, pour sa tournée d'adieu, Mass Hysteria, Dropkick Murphys, Manowar et Carcass seront de la partie ! ça se passera les 21, 22 et 23 juin.

[ Annonce spéciale Hellfest 2019: Facebook ]