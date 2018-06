Dates de concerts



23/06 : Fête de la Musique Cinquantenaire - Bruxelles (BE)

24/06 : Fête de la Musique Izel - Izel (BE)

27/06 : Fusion Festival - Larz (GER)

30/06 : Verdur Rock - Namur (BE)

01/07 : Vama Veche - Bruges (BE)

05/07 : BRNSRPPRS / Petit Bain - Paris (FR)

06/07 : Fete du Bruit festival - Saint Nolff (FR)

07/07 : Landauer Sommer - Landau (GER)

13/07 : Dour Festival - Dour (BE)

18/07 : Boomtown Festival - Gent (BE)

26/07 : Les Terrasses du Jeudi - Rouen (FR)

28/07 : Les Nuits Secrètes - Aulnoye-Aymeries (FR)

29/07 : Les Nuits Secrètes - Aulnoye-Aymeries (FR)

11/08 : Donkey Rock - Selange (BE)

01/09 : Pacrock - Pont-à-Celles (BE)

24/10 : Tetris - Le Havre (FR)

25/10 : Rockomotives - BRNS - Vendôme (FR)

27/10 : Rockomotives - BRNSRPPRS - Vendôme (FR)

28/10 : The Prince Albert - Brighton (UK)

29/10 : Sebright Arms - London (UK)

30/10 : Oporto - Leeds (UK)

31/10 : Hug&Pint - Glasgow (UK)