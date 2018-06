Nuisible sortira son nouvel album Slaves & snakes le 21 septembre prochain via Deadlight Entertainment (Cult Of Occult, Primal Age notamment) en CD/Digital, Terrain Vague en vinyle et Mallevs en cassette. L'artwork de la bête est dans la suite et un premier morceau s'écoute sur Bandcamp avec "Burning embers".

