Après presque six années de silence suite aux déconvenues judiciaires (graves) de son frontman Tim Lambesis, As I Lay Dying revient sur le devant de la scène sous son line-up original. Le groupe a sorti le clip de "My own grave". Pour rappel, il avait prémédité le meurtre de sa femme en faisant à appel à un tueur à gages... [plus d'infos]