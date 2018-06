Les éditions L'Échappée associées aux Archives de la Zone Mondiale (Bérurier Noir, Lucrate Milk, Ludwig Von 88, Parabellum, ...) vont sortir un livre consacré au mouvement Punk en France de la deuxième moitié des années 1980. Intitulé Pogo - Regards sur la scène punk française (1986-1991), il est attendu pour le 5 octobre et son descriptif se trouve via le lien ci-joint.

