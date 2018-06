La 8ème édition du festival Watts à Bar se déroulera les 31 août et 1er septembre sous le chapiteau au Parc du Château de Marbeaumont. Si tu n'es pas loin de la Meuse, tu pourras aller applaudir No One Is Innocent, Tagada Jones, Ultra Vomit, High Tone, La Phaze, Les Négresses Vertes, Hilight Tribe, Danakil et Stand High Patrol (DJ Set) et le duo de rappeurs Wilko & Ndy.

[ wattsabar.fr: Site officiel ]