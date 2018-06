Powerflo vient de sortir aujourd'hui un nouvel EP, Bring that shit back. Celui-ci est composé d'un nouveau morceau du même nom et de remixes de "Where I stay" et "The grind" présent sur l'éponyme du combo. Enfin, tu trouveras également une reprise de Bob Marley, si si, avec "Get up stand up". Tout cela s'écoute sur Bandcamp.

[ Bring that shit back: Bandcamp ]