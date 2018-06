David Eugene Edwards (Wovenhand, 16 Horsepower) s'est associé à Alexander Hacke d'Einstürzende Neubauten autour d'un nouveau projet intitulé Risha. "All in the palm", titre extrait de ce premier album, est à découvrir à la suite.

