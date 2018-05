Plusieurs vidéos live de Liam Gallagher d'un côté et de Noël avec ses High Flying Birds de l'autre sont dispos sur la chaîne YouTube de la BBC. On t'en a sélectionnées quelques unes par là avec notamment "Cigarettes & alcohol", "You better run", "Don't look back in anger" ou encore "She taught me how to fly". [plus d'infos]