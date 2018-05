See You In The Pit #8

Le W-Fenec est partenaire de la 8ème édition du festival See You In The Pit qui se déroulera du 20 juillet au 21 août à Secret Place à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Au programme : Hate, Shade Empire, Nordjevel, Voodoo Glow Skulls, The Dickies, The Adolescents, Nervosa, Dying Fetus, Toxic Holocaust, Goatwhore, Venom Prison et Hirax. Plus d'infos sur le site de TAF, l'organisateur de l'évènement.

[ toutafond.com: Site officiel ] [plus d'infos]