La cover "what the fuck" du weekend vient de Chino Moreno (Deftones, Team Sleep, Crosses) qui reprend Bananarama et son tube des années 80', "Cruel summer". ça se passe à ce lien et il faut aller dans la deuxième moitié de la playliste pour trouver cette pépite.

[ Cruel summer, reprise de Chino Moreno ]