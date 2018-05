Evilness sort son nouvel album le 19 juin, intitulé No perspectives, no evolution. En guise d'amuse-bouches, tu peux d'ores et déjà écouter "Amok" et "Basically defleshed" sur le Bandcamp du combo. Tu peux également pré-commander l'album à ce même endroit.

[ No perspectives, no evolution: Bandcamp ] [plus d'infos]