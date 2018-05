Après avoir annoncé The Brian Jonestown Massacre, Spiritualized, Mdou Moctar, Mien, Holy Wave et La Luz, le festival Levitation France dévoile la suite de la programmation de sa 6ème édition avec The Soft Moon, Flavien Berger, JC Satan, Rendez-vous, Sextile, The Blank Tapes, Prettiest Eyes. Le festival se déroulera au Quai à Angers le 21 et 22 septembre. Plus d'infos sur le site à la suite.

[ levitation-france.com: Site officiel ]