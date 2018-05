Ghost vient de livrer un nouveau morceau de son Prequelle. Dans cette vidéo réalisée pour "Dance macabre", vous pourrez noter les participations de Chino Moreno (Deftones, Crosses, Team Sleep), Kirk Hammett (Metallica), Charlie Benante (Anthrax), Matt Shadows (Avenged Sevenfold) ou encore Philip Anselmo (feu-Pantera, Down, etc.). [plus d'infos]