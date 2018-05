Le Live in Bikini de Psykup a enfin une date de sortie. Ce sera le 22 juin et ce combo CD/DVD s'annonce d'ores et déjà comme bien rempli. Le contenu de l'objet est dévoilé dans la vidéo à la suite. Pour célébrer l'événement comme il se doit, le concert sera projeté sur grand écran au Grand Rex de Paris le 8 juin où le groupe sera présent pour l'occasion. [plus d'infos]