Lorsque deux ex-Daria et deux ex- Thugs recrutent le fiston et neveu de ces derniers, cela donne L A N E, autre appellation pour Love And Noise Experiment. Le premier maxi du quintet, dont les précommandes sont disponibles en CD et 10", s'intitule Teaching not to pray et comporte 4 morceaux. Le titre éponyme se découvre ci-dessous en vidéo.

[ L A N E: Précommande (2 hits) ] [plus d'infos]