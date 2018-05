L'ancien membre des Thugs , Christophe Sourice, qui y officiait à la batterie et au chant a repris dernièrement le chemin des studios. Cette fois, en s'occupant en plus de la guitare et accompagné de Jérémy Blaise (à la basse), l'angevin a enregistré deux titres : "La crise" et "Le mot de trop". Immortalisés grâce à Slow Death sur CD (déjà disponible) et sur 45 tours (à paraître début juillet), les deux morceaux s'écoutent aussi sur Bandcamp.

[ La crise: Bandcamp ]