L'ancien guitariste de REM, Peter Buck et l'auteur-compositeur Joseph Arthur lancent un projet né d'une session d'improvisation au Mexique. Il s'agit de 8 titres qui se retrouveront sous le nom Arthur Buck et qui sortira le 15 juin chez New West Records (The Nude Party, Ben Folds, All Them Witches). Un extrait est déjà en écoute à la suite avec "I am the moment", une tournée en Europe est même prévue... [plus d'infos]