La dixième sortie discographique des Caméléons sera un double opus composé d'un maxi (6 à 8 titres) et d'un best-of retraçant la trajectoire du groupe lancé en 1991. La sortie escomptée de l'objet est fixée pour octobre et un soutien est possible via Ulule.

[ Les Caméléons: Ulule (1 hit) ]