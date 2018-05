On te l'annonçait il y a quelques semaines, Les Tétines Noires ( LTNO ) se reforment pour quelques dates exclusives. La première aura lieu au 106 à Rouen le 26 mai. Tous les détails sont dans la suite. [ plus d'infos ]

26/05/2018 - Le 106 Rouen (Fr) + Perturbator + Horskh

Tickets: https://billetterie.le106.com/selection/event/date?productId=101322395335



01/06/2018 - FGO-Barbara Paris (Fr) + special guests

https://www.facebook.com/events/158897074937860/

Tickets: https://www.weezevent.com/tetines-noires-gr



08/06/2018 - What the Festival Vendargues (Fr) + The Young Gods, Horskh, Wheelfall, Thot, Interplateaux, Gerard Jugno 106.

https://www.facebook.com/events/172336416867570/

Tickets: https://www.helloasso.com/associations/what-the-fest/evenements/what-the-fest-3-sous-les-paves-la-rage-2



29/06/2018 - Hybris Night 4 L'Aéronef Lille (Fr) + La Colonie de Vacances, Maulwürfe, Infecticide, Tout Est Beau, m-O-m

https://www.facebook.com/events/443420229448492/

Tickets: https://www.digitick.com/la-colonie-de-vacances-maulwurfe-les-tetines-noires-concert-l-aeronef-lille-29-juin-2018-css5-laeronef-pg101-ri5311473.html