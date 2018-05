"Damien & la baleine", extrait de La fosse aux débiles, le nouvel album d'ENOB (sorti le 23 avril sur le label Atypeek Music), a fait l'objet d'un clip-live qu'on vous propose en exclu à la suite. Le groupe est actuellement en tournée et passera demain à L'Imposture à Lille. Si t'es dans le coin et que tu aimes la noise-rock bien violente, ne les loupe pas !!!

