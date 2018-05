[-] Re: Appetite for money

Les Guns N' Roses vont sortir une réédition ultime de leur album Appetite for destruction pour son 31ème anniversaire. Avec au menu des bonus conséquents incluant des titres jamais sortis auparavant dont ce "Shadow of your love" à découvrir par là. La version la plus complète te coutera la bagatelle de 1000 $ soit environ 836 €! [plus d'infos]