L'intégralité de l'affiche de la Guerre du Son qui aura lieu les 20 et 21 juillet à Landresse a été dévoilée. Lacuna Coil, Prisonlife, The Irradiates, Dagoba, Graffen, Nedgeva, Cadillac Corrida rejoignent Horskh, Aqme, Ultra Vomit et quelques autres...