L'excellente salle de concert nantaise Le Ferrailleur a eu la chouette idée de filmer l'intégralité de la date de cloture de la tournée du Warm Up Hellfest qui s'est tenue hier. Tu pourras apprécier notamment les shows de Display of Power (groupe de reprise de Pantera) et d'Ultra Vomit.

[ Warm Up Hellfest @ Le Ferrailleur: Facebook ]