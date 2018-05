Ce nouveau site web des Guns N' Roses mis en ligne laisse à penser à la possible réunion de l'ensemble des protagonistes de l'ère Appetite for destruction. Soit avec les retours d'Izzy Stradlin et Steven Adler à bord. Des affichages publicitaires ont par ailleurs été placardés à Londres représentant chacun des membres.

[ Destruction is coming / Billboard in London: Instagram ]