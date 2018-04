Facebook vient de nous apprendre que Les Marquises s'attaque à un nouvel album, soit un peu plus d'un an après la sortie de A night full of collapses. Le groupe a réalisé entre temps la BO du film "Le TIgre Tasmanie" de Vergine Keaton. Ça chôme pas !

