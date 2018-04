La quatrième édition du RIIP Fest se déroulera les 06 et 07 Juillet 2018 à l'Espace Gentiana à Tours (37). Ce sera l'occasion d'aller voir Vitamin X, Get The Shot, First Blood, Teething ou encore Coldhardtruth, ainsi que 10 groupes nationaux. Toutes les infos sur le site officiel à la suite.

[ Vente des billets: yuticket / Site officiel ]