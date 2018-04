On vous en parlait le mois dernier, les Pryapisme ont accepté le défi lancé par Macrales Studio, à savoir réaliser la bande son du jeu vidéo Epic loon (disponible sur Steam, Switch, Xbox One et PS4). Ce double album, sorti le 13 avril chez Apathia Records, rythme les aventures de quatre aliens qui envahissent des pastiches de films des années 80/90. Un extrait de cette BO en vidéo à la suite... [plus d'infos]